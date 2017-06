La quantificació de l’èxit

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 31 de maig 2017

Nigèria es va convertir abans de la recent crisi del petroli en la primera potència econòmica africana, desbancant Sud-àfrica

Nigèria és un megapaís

Encara que hi ha molts nacionals no enregistrats oficialment, la població nigeriana supera de molt la població russa, posem per cas

Compareu la superfície de Rússia amb la de Nigèria, afegiu-hi ara més de 200 milions de persones nigerianes

Nigèria és realment un monstre que costa molt de digerir. La vida a Nigèria és vertiginosa. Surten i surten cada cop més iniciatives com la cultural Nollywood, un Hollywood a la nigeriana que aporta nombrosos ingressos. Les seves dimensions són comparables a l’índia Bollywood, fascinant…!

Nollywood és una iniciativa essencialment nigeriana que ens pot ajudar a comprendre un país vertebrat en estat federal que va a tota màquina

Si hem de fer cas a les autoritats espanyoles, us hem de desaconsellar que hi aneu a fer el turista perquè cantaríeu d’allò més

Un país atípic, partit en dos a causa de la religió: musulmans al nord i cristians al sud

Tots recordem el drama de les col·legiales segrestades per la secta Boko Haram. Al cap d’uns tres anys dels fets encara no totes han estat alliberades

Tots sabíem quina havia de ser la seva sort. Violacions a tort i a dret, moltes amb criatures que les seves mares s’estimen com si no hagués passat res

Un govern decidit hi ha anat treballant poc a poc tot aconseguint l’èxit. Dono temps a l’existència de Boko Haram perquè el govern sap ben bé quin bisturí ha d’utilitzar.

Una vergonya de tots els musulmans. Independentment del credo, tot Nigèria és al costat de qui eren nenes, però que ara ja són noies

Boko Haram perdrà el pèl tot i que flirtegi amb estat islàmic, una desgràcia per a la Humanitat

Nigèria es distingeix per tenir persones molt dinàmiques i pràctiques. Les conec de primera mà, són bona gent…!