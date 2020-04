Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – dissabte, 11 d’abril de 2020

He de reconèixer que fa més d’un dia que estic bastant ensopit. Deu ser que estic veient que tot allò relacionat amb la pandèmia no va del tot bé

Estem copsant que ni el nostre gran país ni el nostre petit país no donen una nota musical única. És clar que l’única cosa que pot permetre adreçar el problema és en mans de metges, infermeres, i d’altres sanitaris

Això no vol dir que d’altres també hi puguin aportar coneixements i pràctiques. Aquest gran exèrcit és format per un munt d’adhesions. Jo diria que inclús hi ha matemàtics que hi treballen o hi haurien de treballar

Crec que cal deixar clar que el líder actual, com sempre hauria de ser, és el president del Govern d’Espanya. No ho dic pas pel seu color polític sinó perquè hem d’envoltar-lo amb gent lleial, sempre amb la intenció anònima de col·laboració o de cooperació

Tot indica que aquests països nostres estan formats per persones anònimes que, si fa el cas, cristal·litzen de la millor manera. En efecte, no tenim prou recursos per determinar quan podrem passejar pel carrer

No accepto editorials que voldrien disminuir al mínim les aportacions que, tots i cadascun de nosaltres, podríem arribar a fer. N’hi ha que voldrien arribar a les arrels per tal d’enfonsar-nos en el fang

“La victòria ha de ser de tots”